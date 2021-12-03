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Yozgatspor üç puana kilitlendi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Sorgun Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

03 Aralık 2021 Cuma 00:18
Yozgatspor üç puana kilitlendi

 Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü güçlü rakiplerini yenerek zirve yarışından kopmamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Yozgat’ın da Sorgun’un da kendilerinin takımı olduğunu söyledi. Sorgun’un Yozgat’ın en büyük ve güzide ilçelerinden birisi olduğunu dile getiren Özkan, böyle bir pozisyonda Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelmenin kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, ‘’Daha farklı şartlarda, daha farklı ortamlarda karşılaşmak isterdik. Daha üst liglerde olup hiç oynamamak ta isterdik. Hem duygusal bir müsabaka olacak, hem de iki takımında bu maçta üç puana ihtiyacı olacak. Bir maç eksiğimiz var. Halen avantajımız çok büyük. Bu müsabakayı yenerek bu avantajımızı tekrar kullanacağız. Sorgun Belediyespor camiasına da sevgilerimi sunuyorum, başarılar diliyorum’’ dedi. 

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