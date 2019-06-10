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Yozgatspor'u konuştular

YENİ Sezonda, TFF Türkiye Üçüncü Ligi'nde mücadele verecek olan Yozgatspor'un geleceği, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de gündem konusu oldu.

Yozgatspor'u konuştular

YENİ Sezonda, TFF Türkiye Üçüncü Ligi'nde mücadele verecek olan Yozgatspor'un geleceği, Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de gündem konusu oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Yozgatspor'u konuştular

Sorgun ilçesindeki şenliklere katılmak üzere gelen, Sorgun Yağlık Güreşleri Güreş Ağası seçilen Avukat Satılmış Şahin, Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan ile biraraya gelip, takımın geleceğini değerlendirdi. Başkan Arslan, kırmızı siyahlı ekibin bölgesel ligde elde ettiği başarıyı 3'üncü ligde de devam ettirmesini istediklerini, bu konuda geniş kapsamlı bir değerlendirme yaparak, sezona iddialı bir şekilde girdilmesi gerektiğinin altını çizdi. Avukat Şahin, Yozgatspor'un her zaman yanında olduklarını söyledi.  

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