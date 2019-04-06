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YOZGATSPOR TURLAYACAK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında gerçekleştirdi.

YOZGATSPOR TURLAYACAK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında gerçekleştirdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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YOZGATSPOR TURLAYACAK

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, bugün Turhal’la gidecek. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Turhalspor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi. Kendileri için rakibin büyüğünün küçüğünün bulunmadığını vurgulayan Baş, ‘’Biz Yozgatspor olarak bugüne kadar rakip ayırdımı yapmadan bütün müsabakalarımıza aynı ciddiyette hazırlanarak geldik. Bundan sonra da böyle devam edecek. Biz yarın deplasmanda oynayacağımız Turhalspor müsabakasını kazanmak ve şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Ama Turhalspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmamız her şeyin bittiğini göstermez, lig ondan sonra yeni başlayacak. Allah’ın izni ile şampiyonluk turumuzu atarsak hemen Play-Off müsabakalarının hazırlıklarına başlayacağız ve bu takımı yıllardır özlemini duyduğu layık olduğu üçüncü lige yükselteceğiz’’ dedi. 

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