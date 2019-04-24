YOZGATSPOR TURLADI

Yozgatspor U19 Antrenörü Nihat Tinel, geçen sene olduğu gibi bu yılda U19 Futbol liginde şampiyonluğu kimseye bırakmadıklarını söyledi. Oyuncularını göstermiş oldukları performanstan dolayı kutladığını dile getiren Tinel, ‘’Çok zor bir ligi geride bıraktık. Yemenoğlu Yozgatspor ile şampiyonluk yarışı içerisine girdik ve Allah’ıma şükürler olsun ki bu yarıştan şampiyon olarak çıkan biz olduk. Türkiye Şampiyonası U19 Grup müsabakaları için ara vermeden çalışmalarımıza başlayacağız. Grup müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk turu geçip çeyrek finale yükselmek için çok çalışmamız lazım. Hazırlık döneminde anlaşma sağlayacağımız takımlar ile de hazırlık müsabakası oynayarak takımımızın maç eksiğini ortadan kaldırmak istiyoruz. bu sene şampiyon olduk ve gruplarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.