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YOZGATSPOR, TURHAL’A KiLiTLENDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında devam ediyor.

YOZGATSPOR, TURHAL’A KiLiTLENDi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında devam ediyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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YOZGATSPOR, TURHAL’A KiLiTLENDi

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını bu müsabaka için ise hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Takım içerisindeki arkadaşlık, moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Turhalspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp, rakibimizi yenerek şampiyonluk turunu atmak istiyoruz. Hem içeride hem de deplasmanda destekleyen taraftarlarımız, bizleri Turhalspor ile oynayacağımız müsabakada da yalnız bırakmayacaklardır. Onların desteği ile o müsabakayı kazanıp Yozgat’a döneceğiz’’ dedi. 

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