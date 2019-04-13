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YOZGATSPOR TURA HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor yarın Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.

YOZGATSPOR TURA HAZIR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor yarın Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye koyulacak.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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YOZGATSPOR TURA HAZIR

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde bugün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Sungurlu Belediyespor ile oynayacakları müsabaka için son hazırlıkları yapacak olan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın kendi evlerindeki son müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Yozgat’taki bu sezonki son müsabakalarından galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Yozgatspor olarak gruptan Play-Off’lara çıkmayı garantilemiş olabiliriz. Ancak işi halen sıkı tutuyoruz ve kalan iki müsabakamızı da kazanmak istiyoruz. Gruptan çıkmayı garantilemiş olmamız kesinlikte takım içerisinde rehavete neden olmayacak. Biz tüm müsabakalara nasıl hazırlandıysak Sungurlu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya da aynı ciddiyette hazırlandık’’ dedi. 

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