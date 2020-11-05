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YOZGATSPOR TUR PEŞiNDE

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda bugün Kırşehir Belediyespor ile Kırşehir'de karşı karşıya gelecek olan Yozgatspor, güçlü rakibi karşısında bir üst tura çıkarak moral bulmayı amaçlıyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:26
YOZGATSPOR TUR PEŞiNDE

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün Kırşehir Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü Turunda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Nihat Tinel, bugün Kırşehir Belediyespor ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarını ve bu müsabakadan galip ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını söyledi. Ligde son oynadıkları İskenderunspor müsabakasında hiç istemedikleri bir sonuç aldıklarını ve Kırşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına moralsiz başladıklarını hatırlatan Tinel, ‘’Ama her şeye rağmen Kırşehir Belediyespor’u yenmek istiyoruz. İkinci Lig’de zirve mücadelesi veren rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyacağımıza inanıyorum. Kupada takımımız çok iyi mücadele ediyor. Ligde kötü günler geçirmemize rağmen kupada istediğimiz sonuçları aldık. Kırşehir Belediyespor müsabakasında da galibiyet ile ayrılarak Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura çıkacağız. Oyuncularıma güveniyorum ve sahada gösterecekleri performans ve alacakları galibiyet ile de bu güvencimi boşa çıkarmayacaklarına inanıyorum’’ dedi. 

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YOZGATSPOR TUR PEŞiNDE
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