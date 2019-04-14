Yozgatspor tur attı

Gruptan lider olarak Play-Off müsabakalarına kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen kırımız siyahlı ekip ligde hiçbir iddiası bulunmayan Sungurlu Belediyespor karşısında vasat bir oyun ortaya koymasına karşılık müsabakayı 1-0 kazanmasını bildi. Taraftarların meşaleler yakarak görsel şov yaptığı müsabaka sonunda Yozgatsporlu oyuncular tribünleri gezerek şampiyonluk turlarını attılar. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. İlk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayan kırmızı siyahlı ekip golcü oyuncu Hüseyin Çelik, Murat Kürüm ve Mehmet Şükrü Önder ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İlk 20 dakikalık bölümde atak oynayan kırmızı siyahlı ekip 20’inci dakikadan itibaren kontrollü oynamaya başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca iki takımda 0-0’lık skor ile soyunma odasına gitti. Müsabakanın ikinci yarısı da orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Yozgatspor zaman zaman kontra ataklar ile rakip kalede gol aradı ancak son vuruşları kötü yapınca aradığı golü bir türlü bulamadı. Müsabakanın 71’inci dakikada Murat Kürüm’ün sağ çizgiye kadar inip ceza sahasına gönderdiği top Sungurlu Belediyespor kalecisini geçti topa iyi yükselen Mehmet Şükrü Önder’in kafa şutu filelerle buluştu ve Yozgatspor 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor üç puanı 1-0’lık skor ile aldı. Yozgatspor müsabaka sonunda şampiyonluk turu attı.