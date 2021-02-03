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Yozgatspor Trabzon’da

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın deplasmanda Yomraspor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon’a gitti.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:26
Yozgatspor Trabzon’da

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde Yozgat’taki çalışmaları dün yaptığı antrenman ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip akşam saatlerinde Trabzon’a gitmek için yola çıktı. Bugün Trabzon’da son hazırlıklarını tamamlayacak olan Yozgatspor, maç saatini beklemeye başlayacak. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, yarın deplasmanda Yomraspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını mutlak üç puan için sahaya çıkacaklarını söyledi. Üç puan dışındaki hiçbir sonucu kabul edecek durumda olmadıklarının altını çizen Fidan, ‘’Geçtiğimiz hafta bir istemediğimiz bir sonuç aldık, ancak yarın Yomraspor ile oynayacağımız müsabakada bunu telafi edeceğiz. Ligin ikinci yarısında aramıza yeni oyuncular katıldı, ister istemez bu oyuncularımız bir uyum sorunu yaşıyorlar. Bu uyum sorununu biran önce aşmak için de antrenmanlarımızı oy yönde sürdürüyoruz. İyi bir takım olduk yarın Yomraspor’u da yeneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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Yozgatspor Trabzon’da
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