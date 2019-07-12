Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99406
ALTIN
257.217
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1299
EURO
6.3877

YOZGATSPOR TOPLANIYOR

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da toplanma tarihi belli oldu. Yozgatspor yönetimi hem iç transferde hem de dış transferde yoğun bir şekilde çalışırken, toplanma tarihine kadar bütün transfer çalışmalarını tamamlamak istiyor.

YOZGATSPOR TOPLANIYOR

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da toplanma tarihi belli oldu. Yozgatspor yönetimi hem iç transferde hem de dış transferde yoğun bir şekilde çalışırken, toplanma tarihine kadar bütün transfer çalışmalarını tamamlamak istiyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
44 Okunma
YOZGATSPOR TOPLANIYOR

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, teknik direktör Mehmet Kaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında sezon öncesi hazırlıkların planını yaptıklarını söyledi. Teknik direktör Mehmet Kaya ile yapılan görüşmeler sonrasında toplanma tarihini 16 Temmuz olarak belirlediklerini dile getiren Arslan, ‘’16 Temmuz tarihine kadar hem iç transferi hem de dış transferi büyük ölçüde tamamlamak istiyoruz. Takımımız 16 Temmuz tarihinde teknik direktör Mehmet Kaya gözetiminde toplanarak birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 28 Temmuz tarihine kadar Yozgat’ta kamp çalışması yapacak olan takımımız bu tarihten sonra ise il dışında ikinci dönem kamp çalışmasını yapacak. İç transferde şimdiye kadar görüştüğümüz oyuncuların yükü çoğunluğu ile anlaşma sağladık. Bazı oyuncularımızı da Yozgat’a davet ettik. Onlarla da görüşüp en azından takımımızın iskelet kadrosunu korumaya çalışacağız. Teknik direktör Mehmet Kaya’nın da hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu rapor doğrultusunda da dış transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dış transferde de teknik direktörümüzün istediği bazı oyuncuları Yozgat’a davet ettik. Onlarla da görüşüp anlaşma zemini arayacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 11.07.2019 17:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kürüm de imzaladı
Kürüm de imzaladı
Hakemleri yalnız bırakmadılar
Hakemleri yalnız bırakmadılar
Akdağ’da futbol okuluna devam
Akdağ’da futbol okuluna devam
Yozgatspor’a zor grup
Yozgatspor’a zor grup
TRANSFERE HIZLI GiRiŞ
TRANSFERE HIZLI GiRiŞ
Yaz Okulları Başladı
Yaz Okulları Başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim