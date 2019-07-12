YOZGATSPOR TOPLANIYOR

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, teknik direktör Mehmet Kaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında sezon öncesi hazırlıkların planını yaptıklarını söyledi. Teknik direktör Mehmet Kaya ile yapılan görüşmeler sonrasında toplanma tarihini 16 Temmuz olarak belirlediklerini dile getiren Arslan, ‘’16 Temmuz tarihine kadar hem iç transferi hem de dış transferi büyük ölçüde tamamlamak istiyoruz. Takımımız 16 Temmuz tarihinde teknik direktör Mehmet Kaya gözetiminde toplanarak birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 28 Temmuz tarihine kadar Yozgat’ta kamp çalışması yapacak olan takımımız bu tarihten sonra ise il dışında ikinci dönem kamp çalışmasını yapacak. İç transferde şimdiye kadar görüştüğümüz oyuncuların yükü çoğunluğu ile anlaşma sağladık. Bazı oyuncularımızı da Yozgat’a davet ettik. Onlarla da görüşüp en azından takımımızın iskelet kadrosunu korumaya çalışacağız. Teknik direktör Mehmet Kaya’nın da hazırlamış olduğu bir rapor var. Bu rapor doğrultusunda da dış transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dış transferde de teknik direktörümüzün istediği bazı oyuncuları Yozgat’a davet ettik. Onlarla da görüşüp anlaşma zemini arayacağız’’ dedi.