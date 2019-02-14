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Yozgatspor toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor dört günlük izinin ardından bugün kendi tesislerinde toplanarak Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

Yozgatspor toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor dört günlük izinin ardından bugün kendi tesislerinde toplanarak Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Yozgatspor toplanıyor

Haftayı maç yapmadan bay geçirecek olan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör İbrahim Baş tarafından Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında dört günlük izin verilmişti. Amasyaspor müsabakasının ardından memleketlerine ailelerinin yanlarına giden Yozgatsporlu oyuncular bugün kendi tesislerinde toplanacak ve kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında haftanın ilk antrenmanını yapacak.

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