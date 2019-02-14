Yozgatspor toplanıyor

Haftayı maç yapmadan bay geçirecek olan kırmızı siyahlı ekibe teknik direktör İbrahim Baş tarafından Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında dört günlük izin verilmişti. Amasyaspor müsabakasının ardından memleketlerine ailelerinin yanlarına giden Yozgatsporlu oyuncular bugün kendi tesislerinde toplanacak ve kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında haftanın ilk antrenmanını yapacak.