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YOZGATSPOR TOPLANIYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör 4'üncü Grupta ilk yarıyı lider tamamlayan Yozgatspor, ikinci yarıda da aynı performansını devam ettirebilmek için kadrosuna takviye yapmak üzere çalışmalarını sürdürürken, takım bugün toplanıp, ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.

YOZGATSPOR TOPLANIYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör 4'üncü Grupta ilk yarıyı lider tamamlayan Yozgatspor, ikinci yarıda da aynı performansını devam ettirebilmek için kadrosuna takviye yapmak üzere çalışmalarını sürdürürken, takım bugün toplanıp, ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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YOZGATSPOR TOPLANIYOR

İlk yarıda sadece bir beraberlik alarak 34 puanla namağlup ilk yarıyı tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün Antalya Manavgat’da toplanıp, ikinci yarı için hazırlıklara başlayacak.

Antalya’da 13 gün kamp yaparak, ikinci yarıya hazırlanacak olan kırmızı siyahlılar, bu arada belirlenen bazı bölgelere transfer yapacak.

Kadroya dahil edilmesi planlanan ve ön görüşmeler yapılan futbolcular, anlaşma sağlanması durumunda Antalya kampına dahil olacak.

Kamp sonrasında iki gün izin kullanacak olan futbolcular Yozgat’a dönerek ikinci yarının ilk haftasında konuk edecekleri Çankırıspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklar. 

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