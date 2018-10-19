YOZGATSPOR TOPLANIYOR

Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında bu haftayı da maç yapmadan bay geçireceği için teknik direktör İbrahim Baş tarafından kırmızı siyahlı ekibe 5 gün izin verilmişti. 5 günlük izin süresi bugün dolan Yozgatsporlu oyuncular kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecekler. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor olarak şuanda ligde lider durumda olduklarını ve bu liderliklerini ligin son haftasına kadar sürdürmek istediklerini söyledi. Çok güçlü bir grupta mücadele ettiklerini vurgulayan Baş, ‘’Bu ligde son sıradaki takım ile üst sıralardaki takım arasında çok fazla bir fark yok. Herkes birbirini yenebilecek güçte. Ligde takımların puan çetvelindeki yerleri kimseyi aldatmasın, 4’üncü grup bana göre bu ligin en güçlü grubu. Biz ilk dört haftalık bölümde çok iyi müsabakalar çıkardık ve bütün maçlarımızı kazanma başarısını gösterdik. Son Amasyaspor karşısında altı puan değerindeki üç puanı hanemize yazdırdık. İlk dört haftada alınan galibiyetlerin bir ödülü olarak bu haftayı da maç yapmadan geçireceğimiz için oyuncularıma 5 gün izin verdim. 5 günlük izin süreleri bugün tamamlanan ekibim Yozgat’ta toplanacak ve deplasmanda Ünyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.