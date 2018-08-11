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YOZGATSPOR TOPLANIYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor bugün Nevşehir’de toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarının startını verecek.

YOZGATSPOR TOPLANIYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor bugün Nevşehir’de toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarının startını verecek.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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YOZGATSPOR TOPLANIYOR

Yaklaşık 15 gün süren Yozgat kampının ardından teknik direktör İbrahim Baş tarafından üç günlük izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular, bugün Nevşehir’de bir araya gelecek. 20 Ağustos tarihine kadar Nevşehir’den kordisyon ağırlıklı bir kamp yapacak olan kırımız siyahlı ekip burada birkaç takım ile de hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. 29 Ağustos tarihinde oynanacak olan kupa maçına hazır olmak isteyen Yozgatspor 20 Ağustos tarihinde kampı tamamlayıp üç günlük bayram iznine çıkacak. Bayram sonrası 24 Ağustos tarihinde Yozgat’ta toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular kupa maçının hazırlıklarına başlayacak. 

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