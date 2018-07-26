Yozgatspor toplanıyor

Teknik direktör İbrahim Baş’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak iskelet kadroyu oluşturan kırmızı siyahlı ekip bugün kendi tesislerinde toplanarak saat 16.00’da ilk antrenmanını yapacak. 7 Ağustos tarihine kadar Yozgat’ta kamp çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı siyahlı ekip, daha sonra iki gün izin kullanacak. 11 Ağustos tarihinde belirlenecek olan kamp yerinde tekrar toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular 20 Ağustos tarihine kadar ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdürecekler. Üç gün bayram tatilinin ardından 24 Ağustos tarihinde tekrar Yozgat’ta toplanacak olan Yozgatspor, 29 Ağustos tarihinde oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.