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Yozgatspor toplanıyor

KİLİS Belediyespor galibiyeti sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki gün izin verilen Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor bu gün kendi tesislerinde toplanarak Belen Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına başlayacaklar.

Yozgatspor toplanıyor

KİLİS Belediyespor galibiyeti sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından iki gün izin verilen Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor bu gün kendi tesislerinde toplanarak Belen Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına başlayacaklar.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor toplanıyor

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, bu gün kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında saat 16.00’da Belen Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini bütün müsabakalara olduğu gibi Belen maçına da aynı ciddiyette çalışacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Belen Belediyespor ligin alt sıralarında yer alan bir takım. Alt yapısı ile müsabakalara çıkıyor. Ancak biz Yozgatspor olarak kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz. Bütün takımlara nasıl alıştıysak Belen Belediyespor müsabakasına da aynı ciddiyette çalışacağız. Pazar günü sahaya çıkacağız ve rakibimizi yenip şampiyonluk iddialarımızı son haftaya taşıyacağız’’ dedi. 

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