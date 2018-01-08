YOZGATSPOR TOPLANIYOR

Yozgatspor teknik direktör Aydın Yavuz, 10 gün verimli ve zor geçen Antalya kampı sonrasında oyuncularının biraz dinlenmeleri için izin verdiğini bu izin süresinin ise bugün dolacağını söyledi. Kendi tesislerinde toplanarak Kadirli Demirspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklarını hatırlatan Yavuz, ‘’Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için de önümüzde çok önemli bir Kadirli Demirspor müsabakası var. Haftaya pazartesi oynayacağımız bu müsabaka için çok iyi çalışıp rakibimizi yenerek ligin ikinci yarısına hem galibiyet ile hem de moralli başlamanın hesaplarını yapıyoruz. Ligin ikinci yarısında 12 müsabaka oynayacağız ve bu 12 müsabakanın hepsi de bizim için final olacak. Kaybetme lüksümüz yok. Bütün rakiplerimizi mutlak suretle yenip sezon sonunda ligi zirvede bitirmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.