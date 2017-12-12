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-Yozgatspor toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, bu gün kendi tesislerinde toplanarak Kayseri Şekerspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

-Yozgatspor toplanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, bu gün kendi tesislerinde toplanarak Kayseri Şekerspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Yozgatspor toplanıyor

Belen Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular bu gün kendi tesislerinde toplanacak.
Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Kayseri Şekerspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı siyahlılar antrenmanda teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kondisyon ağırlık çalışmaları bekleniyor.

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