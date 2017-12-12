-Yozgatspor toplanıyor

Belen Belediyespor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular bu gün kendi tesislerinde toplanacak.

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Kayseri Şekerspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı siyahlılar antrenmanda teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kondisyon ağırlık çalışmaları bekleniyor.