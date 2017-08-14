Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109537
ALTIN
145.256
DOLAR
3.5223
STERLİN
4.5720
EURO
4.1539

Yozgatspor toplanıyor

İkinci Dönem kamp çalışmalarını Afyon’da tamamlayan Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK bu gün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına devam edecek. 

Yozgatspor toplanıyor

İkinci Dönem kamp çalışmalarını Afyon’da tamamlayan Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK bu gün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına devam edecek. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
60 Okunma
Yozgatspor toplanıyor

Yaklaşık 10 gündür Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekibe, yoğun bir kamp döneminin ardından teknik direktör Memduh Fidan tarafından iki günlük izin verildi. İzin süresi bu gün tamamlanan futbolcular, kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarını sürdürecek. 
10 gün süren Afyon kampında ilk olarak İran Birinci Lig takımlarından Tractor Sazi FC ile karşılaşan ve bu takımla 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlı ekip ikinci hazırlık müsabakasında Tavşanlı Linyitspor’a 1-0 yenildi. Çıktığı üçüncü hazırlık müsabakasında Spor Toto Üçüncü Lig ekiplerinden Gölcükspor’u 2-1 yenen Yozgatspor, son çıktığı hazırlık müsabakasında Spor Toto İkinci Lig ekiplerinden AFJET Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı. Cuma günü Afyon’daki kamp çalışmalarını tamamlayan Yozgatsporlu oyunculara teknik direktör Memduh Fidan tarafından iki günlük izin verildi. Bu gün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip saat 17.00’da Yozgat’taki ilk antrenmanını yapacak. 
Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, 10 günlük Afyon kampının kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. Daha çok teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Afyon kampında dört tane de hazırlık müsabakası oynama şansı bulduk. Bu hazırlık maçlarında takımımızın eksik taraflarını tespit ettik ve yönetime buralara transfer yapılması konusunda raporumuzu sunduk. Yönetim de hiç ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli oyuncu Vehbi Furkan ile bu gün son görüşme yapılacak ve olumlu sonuç alınırsa resmi sözleşmeye imza atacak. Afyon kampı bizim için çok iyi geçti ve takımımız bu kamp dönemi boyunca uyum sürecini büyük ölçüde atlattı. Şimdi Yozgat’ta lig için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz bu ay sonunda oynayacağımız Türkiye kupası maçı olacak. Türkiye kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz’’ dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat Haber
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
'Vehbi Furkan' Yozgat yolcusu
'Vehbi Furkan' Yozgat yolcusu
BAL sponsoru Spor Toto
BAL sponsoru Spor Toto
Kupa’da 33 BAL takımı var
Kupa’da 33 BAL takımı var
Uygulama esasları belirlendi
Uygulama esasları belirlendi
Yoğun güvenlik önlemleri alınacak!
Yoğun güvenlik önlemleri alınacak!
Yozgatspor ilk galibiyetini aldı: 2-1
Yozgatspor ilk galibiyetini aldı: 2-1
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim