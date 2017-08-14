Yozgatspor toplanıyor

Yaklaşık 10 gündür Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekibe, yoğun bir kamp döneminin ardından teknik direktör Memduh Fidan tarafından iki günlük izin verildi. İzin süresi bu gün tamamlanan futbolcular, kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarını sürdürecek.

10 gün süren Afyon kampında ilk olarak İran Birinci Lig takımlarından Tractor Sazi FC ile karşılaşan ve bu takımla 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlı ekip ikinci hazırlık müsabakasında Tavşanlı Linyitspor’a 1-0 yenildi. Çıktığı üçüncü hazırlık müsabakasında Spor Toto Üçüncü Lig ekiplerinden Gölcükspor’u 2-1 yenen Yozgatspor, son çıktığı hazırlık müsabakasında Spor Toto İkinci Lig ekiplerinden AFJET Afyonspor ile 2-2 berabere kaldı. Cuma günü Afyon’daki kamp çalışmalarını tamamlayan Yozgatsporlu oyunculara teknik direktör Memduh Fidan tarafından iki günlük izin verildi. Bu gün kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip saat 17.00’da Yozgat’taki ilk antrenmanını yapacak.

Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, 10 günlük Afyon kampının kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. Daha çok teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Afyon kampında dört tane de hazırlık müsabakası oynama şansı bulduk. Bu hazırlık maçlarında takımımızın eksik taraflarını tespit ettik ve yönetime buralara transfer yapılması konusunda raporumuzu sunduk. Yönetim de hiç ara vermeden transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli oyuncu Vehbi Furkan ile bu gün son görüşme yapılacak ve olumlu sonuç alınırsa resmi sözleşmeye imza atacak. Afyon kampı bizim için çok iyi geçti ve takımımız bu kamp dönemi boyunca uyum sürecini büyük ölçüde atlattı. Şimdi Yozgat’ta lig için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz bu ay sonunda oynayacağımız Türkiye kupası maçı olacak. Türkiye kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz’’ dedi.

