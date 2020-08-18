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YOZGATSPOR TOPLANIYOR

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor bugün kendi tesislerinde teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde toplanıyor.

18 Ağustos 2020 Salı 00:15
YOZGATSPOR TOPLANIYOR

 Teknik direktörlük görevine Nihat Tinel’in getirilmesinin ardından hızlı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yozgatspor önce Yozgat’ta seçme yaptı. Yapılan seçmelerde belirlenen sporcular ile birlikte iç ve dış transferde anlaşma sağlanan futbolcular bugün kulüp binasında toplanacaklar. Birinci dönem kamp çalışmalarına ara vermeden başlayacak olan kırmızı siyahlı ekip te yönetim ise dış transfer çalışmalarına yoğunlaşacak. Yeni sezon başlayana kadar Yozgat’ta kamp yapmayı planlayan kırmızı siyahlı ekip, iyi bir hazırlık dönemi sonrasında lige iyi başlamak istiyor. 

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YOZGATSPOR TOPLANIYOR
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