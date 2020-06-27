YOZGATSPOR TOPLANIYOR

Korona Virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ligler için İkinci ve Üçüncü Lig’de mücadele eden takımlar liglerin oynanmaması yönünde Türkiye Futbol Federasyon’una müracaatta bulunmuşlardı. Önceki gün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu kulüplerin talebini geri çevirerek liglerin oynanması yönünde karar aldı. Türkiye Futbol Federasyon’unun bu kararı üzerine yönetim ile teknik ekip arasında yapılan görüşmenin ardında Yozgatspor’un bugün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başlamasına karar verildi.

ZAMANIMIZ ÇOK DAR

Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, bugün itibariyle takımını toplayacağını ve ertelenen ligin hazırlıklarına kaldıkları yerden başlayacaklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyon’unun ligler için verdiği kararı çok fazla geciktirmesinden dolayı zamanlarının çok dar olduğunu dile getiren Çıldır, ‘’Dar zaman içerisinde yoğun bir çalışma programı uygulayacağız. Şuanda oyuncularımın durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Önce oyuncularımın fizik ve antrenman durumlarına bakacağım ve ona göre kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Hazırlık müsabakası oynamak için şuanda zamanımız yok. Takımı biraz daha erken toplama şansımız olsaydı programımız da hazırlık müsabakaları da vardı. Şuanda ligin başlamasına üç haftadan az daha az bir zaman kaldı. Bu nedenle lige çok iyi hazırlanmamız gerekiyor’’ dedi.

FEDERASYON’UN KARARI

BİZİ ŞOK ETTİ

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Cemal Çıldır, Türkiye Futbol Federasyon’undan liglerin mevcut hali ile tescil edilmesi yönünde karar beklediklerini dile getirdi. Ancak önceki gün toplanan Türkiye Futbol Federasyon’unun beklemedikleri bir karar verdiğinin altını çizen Çıldır, ‘’Türkiye Futbol Federasyonu liglerin oynanması yönünde verdiği karar bizleri şok etti. Biz liglerin tamamlanmasını beklerken, federasyondan devam kararı çıkınca beklemediğimiz karar oldu. Kısa bir zamanımız kaldı ve bu kasa zaman içerisinde lige iyi hazırlanmamız gerekiyor’’ diye konuştu.