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YOZGATSPOR TOPLANIYOR

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, önümüzdeki ay toplanarak, kalan maçları için hazırlıklara başlayacak.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:05
YOZGATSPOR TOPLANIYOR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden olan Yozgatspor Haziran ayı içerisinde toplanmayı planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Ligleri 18 Temmuz tarihinde başlatmayı planladığını duyurmasının ardından birçok takım gibi Yozgatspor’da Haziran ayı içerisinde toplanarak yarıda kalan ligin hazırlıklarına başlayacak. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 18 Temmuz tarihinde başlamaya bileceği yönündeki duyurusunun ardından lig için bir program hazırladıklarını söyledi. Bayramdan sonra hazırladıkları bu programı yönetime sunacaklarını dile getiren Çıldır, ‘’Yönetim kurulumuz ile yapacağımız istişare sonrasında Haziran ayı içerisinde takımımızı toplayacağız. Zaten liglere verilen Korona Virüs arasında sürekli olarak futbolcularımız ile görüşmeler halindeyiz. Oyuncularımıza sağlıklarına dikkat ederek formda kalmaları için gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Eğer federasyondan aksi bir karar çıkmaması durumunda bayramdan sonra toplanma tarihini netleştireceğiz ve oyuncularımızı Yozgat’a davet edip yarıda kalan ligin hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi. 

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YOZGATSPOR TOPLANIYOR
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