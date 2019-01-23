Yozgatspor toplandı

Teknik direktör İbrahim Baş, Çankırıspor karşısında haklı bir galibiyet alan oyuncularına bir günlük izin verdiğini izin süreleri dün biten oyuncuların tesislerde toplandığını söyledi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yenileme çalışması yaptıklarını dile getiren Baş, ‘’Sinopspor’un sahası suni çim olduğu için bu haftaki hazırlıklarımızın bir çoğunu suni çim sahada yapmayı planlıyoruz. Rakibimize iyi hazırlanıp, Çankırıspor galibiyeti ile başladığımız ligin ikinci yarısında galibiyet serimize Sinopspor karşısında da devam etmek istiyoruz’’ dedi.