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Yozgatspor toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, bir günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, bir günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor toplandı

Teknik direktör İbrahim Baş, Çankırıspor karşısında haklı bir galibiyet alan oyuncularına bir günlük izin verdiğini izin süreleri dün biten oyuncuların tesislerde toplandığını söyledi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yenileme çalışması yaptıklarını dile getiren Baş, ‘’Sinopspor’un sahası suni çim olduğu için bu haftaki hazırlıklarımızın bir çoğunu suni çim sahada yapmayı planlıyoruz. Rakibimize iyi hazırlanıp, Çankırıspor galibiyeti ile başladığımız ligin ikinci yarısında galibiyet serimize Sinopspor karşısında da devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

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