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Yozgatspor toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, dün kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, dün kendi tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Yozgatspor toplandı

Teknik direktör İbrahim Baş’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Yozgatspor’da iç ve dış transferde kadroya katılan oyuncular dün Yozgatspor kulüp binasında toplandılar. Teknik direktör İbrahim Baş ve teknik ekibi ile toplantı yaparak birbirleri ile tanışan kırmızı siyahlı oyuncular, yaklaşık 15 gün boyunca Yozgat’ta antrenman yaptıktan sonra, iki günlük izin kullanacaklar. İzinin ardından belirnecek olan kamp merkezinde tekrar toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular burada daha çok teknik ve taktik ağırlıklı bir kamp geçirecek. Daha sonra Yozgat’a gelecek olan Yozgatspor kafilesi kupa maçı hazırlıklarına başlayacak.

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