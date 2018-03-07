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YOZGATSPOR TOPLANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, dün kendi tesislerinde toplanarak Ceyhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

YOZGATSPOR TOPLANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, dün kendi tesislerinde toplanarak Ceyhanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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YOZGATSPOR TOPLANDI

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Mustafa ile Hakkı Tosun’da antrenmandaki yerini aldı. Adana Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan galibiyetten dolayı oldukça mutlu gözüken kırmızı siyahlı ekip, hafif tempoda ter idmanı yaptı.  Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Adana Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bir günlük izinin ardından Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, ‘’Adım adım hedefe yürüyoruz. Önümüzdeki engelleri bir bir aşarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bunun için önümüzde çok önemli bir Ceyhanspor müsabakası var. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi yenmemizden başka şansımız yok’’ dedi. 

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