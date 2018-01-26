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YOZGATSPOR TOPLANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, üç günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başladı.

YOZGATSPOR TOPLANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, üç günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başladı.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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YOZGATSPOR TOPLANDI

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, bu haftayı maç yapmadan bay geçirdikleri için oyuncularına üç günlük izin verdiğini bu iznin dün bittiğini ve oyuncularının toplanarak lig hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Pazartesi gününe kadar güç depolayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam,
‘’Pazartesi teknik ve taktik çalışmalarımıza başlayacağız. Biz bütün maçlarımızı tek tek değerlendireceğiz. Azalıspor ile oynayacağımız maça iyi hazırlanacağız ve rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlar ile devam edeceğiz. Biz bütün müsabakalarımızı kazanacağız, şampiyonluk yarışında olduğumuz rakiplerimiz ile ilgilenmeden takım olarak biz kendi önümüze bakacağız ve ligde kalan bütün müsabakalarımızı kazanacağız. Biz kendi maçlarımızın hepsini kazanırsak sezon sonu da şampiyonluk turu atan taraf oluruz. Bu saatten sonra iyi de oynasak, kötü de oynasak sonuçta galip gelen tarafın bizim olmamız gerekiyor, bu nedenle de bütün maçlarımızı tek tek ele alıyoruz’’ dedi.

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