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Yozgatspor toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor kendi tesislerinde toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Yozgatspor toplandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor kendi tesislerinde toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Yozgatspor toplandı

Teknik direktör Aydın Yavuz tarafından 10 günlük izin verilen kırmızı ekip Pazar günü kendi tesislerinde toplandı. 26 Aralık tarihine kadar Yozgat’ta hafif ter idmanları yapacak olan Yozgatsporlu oyuncular 26 Aralık tarihinde Antalya’ya gidecek. 27 Aralık tarihinde Antalya’da başlayacak olan 10 günlük kampın ardından Yozgat’a dönecek olan kırmızı siyahlılar Yozgat’ta da Kadirlispor maçının hazırlıklarına başlayacak. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, ligin ilk yarısının son haftasında Kayseri Şekerspor ile oynadıkları müsabakanın ardından oyuncularına 10 günlük izin verdiğini hatırlattı. 10 günlük iznin dün tamamlandığını dile getiren Yavuz, ‘’Kendi tesislerimizde toplanarak devre arasına kampına başladık. Üç gün boyunca Yozgat’ta düz koşu ve ter idmanı yapacağız. Daha sonra Salı günü Yozgat’ta son idmanımızı yaptıktan sonra akşam saatlerinde Antalya’ya hareket edeceğiz. Antalya’da 10 boyunca kondisyon ve teknik antrenmanlar yapacağız. Antalya kampında birkaç tane de hazırlık maçları yapmayı düşünüyoruz’’ dedi. 

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