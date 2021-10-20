Yozgatspor toplandı

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde yeni sezon hazırlıklarına kaldıkları yerden başlayan kırmızı siyahlı ekip ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara DSİ ile oynayacağı müsabakaya iyi hazırlanıp lige güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgat’ta kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında hazırlıklarını sürdüren Yozgatspor, bu hafta sonu müsabakalarını oynayacağı Bozok Stadı dış sahasında bir hazırlık müsabakası daha oynamayı planlıyor. Bu hazırlık müsabakası ile ligin son provasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip daha sonra Ankara DSİ ile oynayacakları müsabakaya yönelecek.