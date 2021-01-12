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Yozgat
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Yozgatspor toplandı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, 5 günlük izinin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

12 Ocak 2021 Salı 00:06
Yozgatspor toplandı

Dün kulüp binasında toplanan kırmızı siyahlı ekip, önce yeni teknik direktörleri Memduh Fidan ile tanışıp görüştükten sonra kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarına başladı. Günde çift idman yapacak olan kırmızı siyahlı ekibin ilk olarak kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağı daha sonra da teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İl dışı kampına gitmeyecek olan Yozgatspor Yozgat’ta kendi tesislerinde çalışacağı, daha sonra ise müsabakalarını oynayacağı statta çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. 

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Yozgatspor Toplandı
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