Yozgatspor toplandı

Dün kulüp binasında toplanan kırmızı siyahlı ekip, önce yeni teknik direktörleri Memduh Fidan ile tanışıp görüştükten sonra kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarına başladı. Günde çift idman yapacak olan kırmızı siyahlı ekibin ilk olarak kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağı daha sonra da teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İl dışı kampına gitmeyecek olan Yozgatspor Yozgat’ta kendi tesislerinde çalışacağı, daha sonra ise müsabakalarını oynayacağı statta çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.