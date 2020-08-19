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YOZGATSPOR TOPLANDI

TFF 3'üncü Ligi'nde mücadele verecek olan kırmızı siyahlılar, kendi tesislerinde toplanıp, yeni sezon öncesi hazırlıklara başladı. Teknik direktör Nihat Tinel ile sözleşme imzalayıp, geçen sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan kırmızı siyahlılar, genç yeteneklerle kadroyu takviye etti. Yozgatspor, kendi tesislerinde gerçekleştireceği çalışamlar doğrultusunda eksikliklerini belirleyip, ardından da dış transfer çalışmalarına start verecek.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:21
YOZGATSPOR TOPLANDI

TFF 3'üncü Ligi'nde mücadele verecek olan Yozgatspor, yeni sezon öncesinde oluşturduğu 30 kişilik kadrosu ile sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Nihat Tinel, Antrenör Şevki Koç, Harun Dişlitaş ve  Oğuz Gürkan ile bir araya gelip, genel bir değerlendirme yaptı. Ardından futbolcularıyla saha içerisinde bir araya gelen teknik heyet, günün çalışma programı hakkında bilgi verip, futbolcuların durumlarıyla ilgili bilgi edindiler. Günü tek idmanla geçiren kırmızı siyahlılar bugünden itibaren günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürücek. Teknik Direktör Nihat Tine, ''Yeni sezon hazırlıklarına başladık. kondisyon ağırlıklı bir antrenman dönemi geçireceğiz. İlk etap çalışmalarının ardından ikinci etap çalışmalarına teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, kondisyon ve ağırlık çalışmalarıyla hazırlıklarımızı sürdüreceğiz'' dedi. Tinel, sezon öncesi hazırlık programının önümüzdeki günlerde netleşeceğini de bildirdi. 30 kişiden oluşan kadroda geçen sezon forma giyen futbolcuların önemli bölümü katılırken, genç yeteneklerde kamp kadrosuna dahil edildi. Daha önce kırmızı siyahlı ekipte forma giyen ve yeni sezonda da Yozgatspor'da oynayacak olan transferler de ilk çalışmaya katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Toplandı
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