Yozgatspor toplandı

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü grupta mücadele veren Yozgatspor, korona virüsü tedbirleri kapsamında ara verilen lig mücadelesinin yeniden başlaması yönünde alınan karar doğrultusunda toplanıp, çalışmalara başladı.

Kırmızı siyahlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları kulüp tesislerinde bir araya gelip, ilk çalışmasını da gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun yaptığı toplantıda Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen 2. ve 3. Lig karşılaşmalarının oynanması yönünde karar çıktı. Ligde kalan karşılaşmaların 18 Temmuzdan itibaren oynanacağı bildirildi.

Yozgatspor, ara sonrasında oynanacak ilk maçta Darıca Gençlerbirliği takımın konuk edecek