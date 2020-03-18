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YOZGATSPOR TOPLANDI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bir günlük izinin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:28
YOZGATSPOR TOPLANDI

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü güçlü rakibini yenerek Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşısında alınan mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yozgatspor teknik patronu Cemal Çıldır, Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşısında aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Ancak o maçı telafi edebilecek güce sahip olduklarını dile getiren Çıldır, ‘’Son haftalarda yakaladığımız çıkış sonrasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşısında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ama bu müsabaka geride kaldı ve bizim için çok önemli olan Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabaka var. Pazar günü kendi sahamızda konuk edeceğimiz güçlü rakibimizi yenerek Malatya mağlubiyetini de telafi etmek istiyoruz. Seyircisiz oynayacağımız müsabaka zor geçecek ancak kazanacağımıza inancımız tamdır’’ dedi. 

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Yozgatspor Toplandı
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