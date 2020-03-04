Yozgatspor toplandı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor iki günlük izinin ardından dün kendi tesislerinde toplandı. Cumartesi günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynayan ve 0-0 berabere kaldığı müsabaka sonrasında teknik direktör Cemal Çıldır tarafından iki gün izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular dün kendi tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde Somaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip yenileme antrenmanı yaptı.