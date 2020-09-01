YOZGATSPOR TOPBAŞI YAPTI

Teknik direktör Nihat Tinel tarafından birinci dönem kamp çalışması sonrasında hafta sonu iki günlük izin verilen futbolcular dün Yozgatspor tesislerinde toplandı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı futbolcular, yeni sezonda çok güzel şeyler başaracaklarına inandıklarını söylediler. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, iki günlük izinin ardından kendi tesislerinde toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarının startını verdiklerini belirtti. Lige kadar teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını dile getiren Tinel, bu zaman zarfı içerisinde birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı planladıklarını ifade etti.