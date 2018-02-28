Yozgatspor top başı yaptı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kendi tesislerinde çalışan kırmızı siyahlı ekip Nevşehirspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, oyuncularını Nevşehirspor karşısında çok iyi performans sergilediğini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Nevşehirspor karşısında aldıkları galibiyet ve Aksaray Belediyespor’un puan kaybetmesi ile tekrar yarışın içerisine girdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Bizler cami olarak şampiyonluğa inandık ve sezon sonuna kadar tüm rakiplerimizi yenerek şampiyonluk turunu atan taraf biz olacağız’’ dedi.

Bir günlük izinin ardandan oyuncularının tesislerde toplandığını hatırlatan Yavuz, ‘’Nevşehirspor müsabakasının ardından oyuncularıma bir günlük izin vermiştim. Bu izin süresi biten oyuncularım dün kendi tesislerimizde toplandılar ve Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakaya iyi bir şekilde hazırlanıp güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndermek ve şampiyonluk iddialarımızı sürdürmek istiyoruz’’ dedi.