Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519

Yozgatspor top başı yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bir günlük izinin ardından kendi tesislerinde toplanarak Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Yozgatspor top başı yaptı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bir günlük izinin ardından kendi tesislerinde toplanarak Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
60 Okunma
Yozgatspor top başı yaptı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kendi tesislerinde çalışan kırmızı siyahlı ekip Nevşehirspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, oyuncularını Nevşehirspor karşısında çok iyi performans sergilediğini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Nevşehirspor karşısında aldıkları galibiyet ve Aksaray Belediyespor’un puan kaybetmesi ile tekrar yarışın içerisine girdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Bizler cami olarak şampiyonluğa inandık ve sezon sonuna kadar tüm rakiplerimizi yenerek şampiyonluk turunu atan taraf biz olacağız’’ dedi.

Bir günlük izinin ardandan oyuncularının tesislerde toplandığını hatırlatan Yavuz, ‘’Nevşehirspor müsabakasının ardından oyuncularıma bir günlük izin vermiştim. Bu izin süresi biten oyuncularım dün kendi tesislerimizde toplandılar ve Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakaya iyi bir şekilde hazırlanıp güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndermek ve şampiyonluk iddialarımızı sürdürmek istiyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGATSPOR, BAŞA DÖNECEK!
YOZGATSPOR, BAŞA DÖNECEK!
Şefaatli ekibinin başarısı
Şefaatli ekibinin başarısı
Genç yıldız Altınordu’da
Genç yıldız Altınordu’da
Güreşçiler Ordu yolcusu
Güreşçiler Ordu yolcusu
Voleybolda son maç
Voleybolda son maç
U16 Ligi'nde ilk yarı perdesi kapandı
U16 Ligi'nde ilk yarı perdesi kapandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim