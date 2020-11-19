YOZGATSPOR TOKATSPOR’U AĞIRLIYOR

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde dün son hazırlıklarını yapan ve maç saatini bekleyen kırımızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde rahat bir nefes almak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, bugün Tokatspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının bulunmadığını söyledi. Ligdeki bulundukları durumun kendilerine yakışmadığını dile getiren Tinel, ‘’Bugün Tokatspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak kendimize yeni bir beyaz sayfa açacağız. Tokatspor müsabakası, bizim için hem moral bulma, hem bulunduğumuz noktadan uzaklaşmak hem de, kötü gidişata bir dur demek için çok önemli bir müsabaka. Bu müsabakanın önemini benim kadar oyuncularım da iyi biliyorlar. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve sahada istediğimizi alacağımıza inanıyorum. Sakat oyuncularımızın yanına bir de kart cezalısı Fırat eklenmesi bizim için kötü oldu ancak, mazeret üretecek değiliz bugün sahaya çıkacağız ve üç puanı alacağız’’ dedi.