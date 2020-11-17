Yozgatspor Tokat’a hazırlanıyor

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligdeki kötü gidişatlarına dur demek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Pazar günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynadıkları müsabakada puan yada puanlar alarak Yozgat’a dönmeyi amaçladıklarını ve zorlu deplasmandan bir puan alarak Yozgat’a geldiklerini söyleri. Bu zorlu müsabakanın artık geride kaldığını ve Perşembe günü Tokatspor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini dile getiren Tinel, ‘’Tokatspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligdeki kötü gidişatımıza dur demek istiyoruz. Kaybettiğimiz müsabakaların bir çoğunda galibiyeti kaçıran taraf olduk. Ancak bu sefer üç puanı alan taraf biz olacağız’’ dedi.