Yozgatspor TKi’yi gözüne kestirdi

Bozok Stadı dış sahasında dün çift kale antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip Ankara TKİspor ile oynanacağı müsabakanın taktiğini çalıştı. Deplasmanda güçlü rakibini mağlup etmek isteyen kırmızı siyahlı ekip, liderlik koltuğunun da yeni sahibi olmayı amaçlıyor. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın deplasmanda lider Ankara TKİspor ile oynanacağı müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Dün Bozok Stadı dış sahasında yaptıkları antrenman ile Ankara TKİspor ile oynanacakları müsabakanın taktiğini çalıştıklarını dile getiren Özkan, ‘’Ankara deplasmanında mutlak suretle galip gelmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladık ve oynadığımız üç müsabakanın üçünü de kazanarak ikinci sıraya kadar yükseldik. Bu hafta sonu deplasmanda Ankara TKİspor ile oynayacağımız müsabaka bizim liderlik müsabakamız olacak. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda liderlik koltuğunun yeni sahibi biz olacağız ve inanıyorum ki koltuğu rakibimizden aldıktan sonra sezon sonuna kadar bırakmayacağız. Çok zor ve önemli bir virajdayız. Zirve mücadelesinde önemli bir avantaj yakalamak ve için Ankara’da oynayacağımız final müsabakasını kazanmamız gerekiyor’’ dedi.