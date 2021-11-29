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Yozgatspor TKi’ye takıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği lider Ankara TKİspor’a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:20
Yozgatspor TKi’ye takıldı

Taraftarı karşısında henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı siyahlı ekip Ankara TKİspor’u yenerek hem kendi sahasındaki ilk galibiyetini almak hem de liderlik koltuğuna kurulmak istedi. Evdeki hesap çarşıya uymayan Yozgatspor, Ankara TKİspor karşısında sahadan 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. 5’inci dakika gelişen Yozgatspor atağında Yavuz’un ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı. 8’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruyu Muharrem Kaya kullandı. Muharrem Kaya’nın orta şut karışımı kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. 17’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Muharrem Kayan’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Burak Emre Kayan’ın şutuna Fırat Can Akbulut kafayla dokundu top auta gitti. 26’ıncı dakikada Yozgatspor atağında Orhan Uzunböyün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 28’inci dakikada Yozgatspor’dan Burak Emre Kayan’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kornere çeldi. 40’ıncı dakikada Ankara TKİ kornerden ceza sahasına gönderdiği topa Yozgatspor defansı ters bir vuruş ile topu kendi filelerine gönderdi 0-1. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Ankara TKİspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor rakip yarı alanda top çevirerek gole gitmeyen çalışırken konuk ekip ise kontra ataklar ile Yozgatspor kalesinde etkili olan taraf oldu. 60’ıncı dakikada Yozgatspor atağında Orhan sert şutu üsten aut çıktı. 80’inci dakikada gelişen Ankara TKİspor kontra atağında Yozgatspor defansının arakasına atılan topla buluşan Ercüment Balıkçı kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 0-2. 84’üncü dakikada Ercüment Balıkçı’nın şutunda top kaleciden döndü dönen topu Barlas Yener tamamladı top Yozgatspor defansına çarparak kornere çıkınca konuk ekip Ankara TKİspor mutlak golden oldu. 85’inci dakikada Burak Emre Kayan’ın ortasında topa iyi yükselen YiğitTürmen’in kafa şutu filelerle buluşturdu: 1-2. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Ankara TKİspor sahadan 2-1’lik galibiyet ile ayrılan taraf oldu ve liderliğini sürdürdü. 
•Rabia Şahin•

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