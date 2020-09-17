Yozgatspor test verecek

Geçtiğimiz hafta verdiği Covit-19 testi sonrasında 4, bu hafta verdiği test sonrasında da 8 futbolcusunda Covit-19 virüsü rastlanan Yozgatspor, bugün yine kontrol amaçlı Yozgat Şehir Hastanesinde Covitli oyuncular ile birlikte yeniden Covit-19 testi verecek. Test sonuçlarına göre hafta sonu Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacakları müsabakaya çıkıp çıkmayacakları netlik kazanacak. Ligin ilk haftasındaki Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacakları müsabakaya çıkmak isteyen kırmızı siyahlı ekip test sonuçlarına göre hareket edecek.