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YOZGATSPOR TEMPO ARTTIRDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, antrenman temposunu da her geçen gün arttırıyor.

YOZGATSPOR TEMPO ARTTIRDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, antrenman temposunu da her geçen gün arttırıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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YOZGATSPOR TEMPO ARTTIRDI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, dünü çift idman yaparak geçirdi. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, her geçen gün antrenmanın dozunu arttırarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Oyuncularının kondisyon açısından sıkıntı yaşamamaları için gerekli yüklemeleri yaptıklarını dile getiren Yavuz, takımının şuanda iyi durumda olduğunu ve her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade etti. 

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