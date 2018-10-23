YOZGATSPOR TEMPO ARTIRDI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yoğun bir şekilde Ünyespor ile oynayacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte tek düşünde güçlü rakibini yenip liderliğini tekrar devralmak. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş, hafta sonu Ünyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Maç fazlası ile lider durumda olan Ünyespor’dan deplasmanda puan almak istediklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Ünyespor müsabakası hazırlıklarına erkeden başladık. Yoğun bir şekilde de mesaimiz devam ediyor. Ünyespor’un deplasmanda Amasyaspor ile oynadığı müsabakayı ekibin ile birlikte izledik ve güçlü rakibimizin analizini yaptık. Gerçekten çok güçlü ve iyi bir ekip olan Ünyespor’u deplasmanda yenebilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi