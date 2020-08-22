YOZGATSPOR TEMPO ARTIRDI

Kondisyon ağırlıklı çalışma yapan kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmaları yapıyor. Akşam idmanında da yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip Ligin başlangıç tarihine kadar tam manasıyla hazır hale gelecek. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, şuanda denemeye aldıkları futbolcular ile birlikte 30 kişilik bir ekiple antrenmanların devam ettiğini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Tinel, ‘’Kupa maçına kadar takımımız hazır hale gelecektir. Önümüzde kısa bir süre olmasına karşılık bu süreyi telafi edebiliriz. Şuanda birinci dönem kamp çalışmalarımızda oyuncularımıza yükleme antrenmanı yapıyoruz. İç ve dış transferde aramıza katılan oyuncular ile yoğun bir tempoda çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon Yozgatspor’u iyi noktalara getirecek bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Şimdiye kadar dış transferde kadromuza katılan oyuncular gerçekten kalitelerini ispat etmiş, çok iyi oyuncular’’ dedi.