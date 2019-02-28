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YOZGATSPOR TEMKiNLi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, dün yapılan çift kale antrenmanı maraton tribününden izlerken, oyuncuların durumunu da daha iyi görme fırsatı buldu.

YOZGATSPOR TEMKiNLi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, dün yapılan çift kale antrenmanı maraton tribününden izlerken, oyuncuların durumunu da daha iyi görme fırsatı buldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:24
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YOZGATSPOR TEMKiNLi

Bu hafta ligin en zor müsabakalarından birine çıkacaklarını söyleyen Baş, Safranbolu ile oynayacakları müsabakanın çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Ligin her maçının Yozgatspor için çok önemli olduğuna dikkat çeken Baş, ‘’Çünkü, Yozgatspor zaten lider pozisyonunda. Bu nedenle her takım lidere karşı oynama hevesiyle hakikaten çok iyi performans sergiliyorlar karşımızda. Çok şükür ki antrenman kalitemiz iyi, çocuklar çok iyi çalışıyorlar. Liderliğin verdiği bir samimiyet ve güven ile çok iyi işler çıkarıyoruz. Bu haftada sahamızda Ünye karşısında aldığımız üç puan bizi inanılmaz motive etti. Seyircilerimizin bize muhteşem desteği, seyircilerimizin bu işe bizim gibi inanmış olmaları bizi çok sevindirdi. Bu saatten sonra hiçbir rakibi ayır etmeden bu takım iyi işler yapmak zorunda’’ dedi. 

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