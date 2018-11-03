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YOZGATSPOR TEMKİNLİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın ligin son sırasında bulunan Safranbolu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

YOZGATSPOR TEMKİNLİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın ligin son sırasında bulunan Safranbolu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:12
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YOZGATSPOR TEMKİNLİ

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Safranbolu Belediyespor müsabakasına iyi hazırlandıklarını söyledi. Rakiplerini kesinlikle küçümsemediklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Her fırsatta oyuncularıma rehavete kapılmamaları noktasında uyarılarda bulunuyorum. Derbi niteliği taşıyan 5 müsabakanın ardından Safranbolu Belediyespor ile karşılaşacağız. Zor maçlardan galibiyet ile ayrılan takımımız bu müsabakadan da sahadan galibiyet ile ayrılacaktır. Kesinlikle rakibimizi sahada küçümsemeyeceğiz ve diğer güçlü 5 takım karşısında nasıl bir ciddiyet ile oynadıysak Safranbolu karşısında da aynı ciddiyetimiz ile oynayacağız. Ligde kolay maç, kolay üç puan yok. Bütün müsabakaları oynamadan kazanamazsınız. Bu nedenle Safranbolu müsabakasına iyi hazırlandık ve yarın sahadan 3 puan ile ayrılan tarafında bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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YOZGATSPOR TEMKİNLİ
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