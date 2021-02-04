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YOZGATSPOR TELAFi PEŞiNDE

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Trabzon deplasmanında, Yomraspor ile saat 13.00’da Yomra ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek Büyükçekmece Tepecikspor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:31
YOZGATSPOR TELAFi PEŞiNDE

MİSLİ.COM üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün deplasmanda Yomraspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde dün son hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Yomra Stadında tamamlayan kırmızı siyahlı ekip maç saatini beklemeye koyuldu. Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Yozgatspor deplasmanda Yomraspor’u mağlup ederek hem bir çıkış yakalamak istiyor hem de Tepecikspor mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, 15 günlük devre arası çalışmalarında birçok yeni oyuncunun aralarına katıldığını söyledi. Bu oyuncularını takıma katarken, hem oynamış oyuncular olmaları hem de yetenekleri ve kulübe uygun olmalarını ön görerek bu transferleri gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, ‘’Ekonomik olarak kulübe büyük külfetler getirmemesi açısından ince eleyip sık dokuyarak transferlerimizi gerçekleştirdik. Önümüzde hazırlık olarak çık kısa bir süreç vardı. Hem hazırlık hem de transfer işini ikisini bir arada kısa zamanda yürütmeye çalıştık. Şuanda uyum sorunu gözüküyor, ancak bunu en kısa zamanda aşmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde. Aramıza kattığımız arkadaşlar yetenekli oyuncular, sadece biraz uyum sorunları var o da normaldir ama hepsi iyi niyetli ve genç arkadaşlarımız. Takıma verimli olacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda ilk müsabakamızı bir kaza olarak düşünüyoruz. Bana göre rakipten iyi oynamamıza rağmen bireysel hatalardan yaptığımız küçük hatalar sonucu belirledi. Rakibin bu anlamda yaptığı profesyonelce oyunu soğutma, zaman geçirme çalışmaları bizi oyun temposu anlamında yavaşlattı. Ama oyuncularım fiziki anlamda, felsefe anlamında olaya bakış açısından, kulübümüzün bulunduğu açıdan hepsinin iyi niyetli ve kulübe yararlı olmak hedefiyle buraya geldiklerini biliyorum. Kalan arkadaşların zaten tanıdığımız takip ettiğimiz arkadaşlar. Onlar içerisinden güzel bir harmanlayıp Yozgatspor’u layık olduğu en iyi yere taşımak istiyoruz. En kısa zamanda bu zor durumdan kurtarmak istiyorum ondan sonra planlamaları daha rahat yapabiliriz diye düşünüyorum’’ dedi. 
ALTERNATİFLİ BİR TAKIMIZ
Yeni transferler ile birlikte alternatifli bir takım kurduklarına vurgu yapan Fidan, olmayan oyuncunun yerine her oyuncuyu hazır olarak gördüklerini dile getirdi. Yomraspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Fidan, ‘’Tek temennimiz bu iyi hazırlandığımız müsabakada düşüncelerimizi sahaya yansıtmaktır. Şehrimizin temennilerine karşılık verip Yomraspor ile oynayacağımız müsabakadan galibiyet ile dönmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok, daha aşağılarını düşünecek durumumuz yok. Geçen haftanın telafisi olarak bu hafta kazanıp hem takıma, hem de şehre bir moral vermek istiyoruz’’ diye konuştu. 

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YOZGATSPOR TELAFi PEŞiNDE
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