YOZGATSPOR TELAFi ETTi

Müsabakanın ilk yarısında oyunu kendi yarı alanında kabul eden Yozgatspor kontra ataklar ile rakip kaleye gitmeye çalıştı. 10. dakikada gelişen Yozgatspor’n kazandığı korner atışını Nizamettin kullandı, bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa Okan kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı. 15. dakikada gelişen ev sahibi ekip kontra atağında Hüseyin Tekin’in ceza sahası dışında sert şutu Yozgatspor kalecisi Ökkeş’te kaldı. 28. dakikada Kelkit Belediyespor’dan Hamza’nın ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 33. dakikada Kelkit Belediyespor atağında Enes’in ceza sahası içerisinde şutu kaleci Ökkeş’te kaldı. 37. dakikada gelişen Kelkit Belediyespor atağında sağdan Yozgatspor ceza sahasına gönderilen top kaleci Ökkeş’i geçti, hiçbir Kelkit Belediyesporlu oyuncu topa dokunamayınca Yozgatspor defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 40. dakikada Yozgatspor ceza alanına gönderilen topla buluşan Enes Ocak meşin yuvarlağı Yozgatspor kalecisi Ökkeş’in üzerinde ağlara bıraktı: 1-0. Müsabakanın ilk yarısı Kelkit Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Yozgatspor rakip kalede biraz daha etkili olmaya başladı. 60. dakikada gelişen atakta Adem’in sert şutu defansa çarparak ceza sahasının dışına çıktı. 69. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu ceza sahasında gönderilen topla buluşan Alihan bomboş durumda meşin yuvarlağı auta göndererek takımını mutlak golden etti. 75.dakikada Alihan’ın ceza sahasında gönderdiği topla buluşan Aytaç, yerden düzgün bir vuruş yaparak Kelkit Belediyespor oyuncularının arasında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 80. dakikada Yozgatsporlu oyuncular Kelkit Belediyespor ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunamayınca ev sahibi takım oyuncuları topu kornere gönderdi. 81. dakikada gelişen Yozgatspor atağında top ağlarla buluştu anca daha öncesinde hakemin ofsayt bayrağı ile Yozgat’ın golü geçersiz sayıldı. 86 dakikada Beytullah sağ kanattan ceza sahasına girdi sıfırdan kaleye gönderdiği top kalecinin altından ağlarla buluştu 1-2

Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan üç puan ile ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükseltirken, puan cetvelinde de 6’ıncı sıraya yükseldi.