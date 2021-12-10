YOZGATSPOR TELAFi EDECEK

Bozok Stadı dış sahasında düz koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan kırmızı siyahlı ekip çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Pazar günü Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Son iki haftada hiç istemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getiren Özkan, ‘’Kötü gidişata dur demek ve yeni bir çıkış yakalamak için Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakada taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Osmancık Belediyespor lige kötü bir başlangıç yapsa da son haftalarda toparlandı ve zirve mücadelesi veren takımlar arasına girmeyi başardı. Biz de zirve mücadelesi veren takımların arasında yer almak istiyorsak bu zor müsabakadan üç puan ile ayrılmak zorundayız’’ dedi.