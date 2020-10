YOZGATSPOR TEKLEDi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Kahtaspor müsabakasında son dakikada kalesinde gördüğü gol ile yıkıldı. Adıyaman Kahta İlçe Sahasında oynanan karşılaşmayı Furkan Aksuoğlu, Sezgin Şahbaz, Eray Pınar yönetti, Miraç Yıldırım 4’üncü hakem olarak görev yaptı. Ev sahibi Kahta 02 Spor sahaya, Burak Onur, Fahrettin Ülger, Salih Can Yener, Ömürcan Karaca, Caner Çolak, Salih Sarıkaya, Ahmet Tuna Akıl, Erdi Taşkent, İbrahim Akyüz, İsmail Karakaş, Ali Tayfun Akbey 11 ile başladı. 25. Dakikada Salih Can Yener’in yeri Ömer Uluer, 65. Dakikada Caner Çoylak’ın yerine Mehmet Doğan, 70. Dakikada Fahrettin Ülger’in yerine Serdar Başuk, aynı dakikada Ömer Can Karaca’nın yerine Halil Aktan oyuna dahil oldu. Yozgatspor ise maça Bilal Karataş, Semih Oğuz, Burak Altunay, Ali Kaan Şahanbaz, Ahmet Güney, Çağrı Tekin, Çetin Turan, Metin İlhan, Ziya İstek, Kasım Ulus, Fatih Emircan 11 ile çıktı. 32. Dakikada Çetin Turan’ın yerine İsmail Dinçer, 46. Dakikada Çağrı Tekin’in yerine Selim Öztürk, 59. Dakikada Fatih Emircan’ın yerine Alihan Öztürk, 69. Dakikada Ahmet Güney’in yerine Beytullah Ersoy, 87. Dakikada Semih Oğuz’un yerine Berkay Karpuz oyuna girdi. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ev sahibi Kahtaspor’un ataklarını ise kalecisi Bilal’in başarılı kurtarışları ile bertaraf etmeyi başardı. Müsabakanın ilk yarısında gol olmazken, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. Geliştirdiği ataklar ile rakip kalede gol arayan kırmızı siyahlı ekip aradığı golü 51’inci dakikada Ali Kaan’ın ayağından buldu. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip gol için Yozgatspor kalesine yüklendi. İki tane yüzde yüzlük gol pozisyonuna engel olan kaleci Bilal kalesinde devleşirken, 90+2’inci dakikada Ali Tayfun Akbey’in attığı gole engel olamadı. Yozgatspor son dakikada yediği golle yıkılırken, oynadığı oyun ve sahada verdiği mücadele ile ilerisi için umut verdi.