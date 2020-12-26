Yozgatspor Tekirdağspor’a bileniyor

Ligde son çıktığı iki müsabakadan 4 puan toplamayı başaran kırmızı siyahlı ekip puan cetvelinde bulunduğu noktadan hızla uzaklaşmak için Tekirdağspor’u deplasmanda yenmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, son haftalarda yakaladıkları çıkışı devam ettirmek için Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakanın çok önemli olduğunu söyledi. Pazartesi gününe kadar Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi çalışacaklarını ve Salı günü Tekirdağ’a gideceklerini dile getiren Tinel, bu müsabakayı kazanmaktan başka şanslarının olmadığını sözlerine ekledi.